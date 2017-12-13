В Индии жертвами циклона "Окхи" стали не менее 60 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек — РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли, не менее 150 получили ранения в результате обрушившегося на прибрежные районы Индии тропического циклона "Окхи", сообщили РИА Новости в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

Циклон "Окхи" (с бенгальского — "глаз") бушевал на юге и юго-западе Индии в первую неделю декабря. За это время сотни рыбаков, которые вели промысел преимущественно у мыса Каньякумари (штат Тамилнад) пропали без вести. Точная информация о числе пропавших появилась лишь спустя несколько дней после того, как ураган стих. Совместными усилиями береговой охраны, ВВС и ВМС страны удалось спасти подавляющее большинство из них — почти 2500 тысячи человек. О судьбе остальных (порядка 100 человек) по-прежнему ничего не известно.

"По последним данным, погибли не менее 60 человек, более 150 пострадали. Операция по поиску и спасению пропавших рыбаков продолжается. Сегодня вблизи побережья Кералы были обнаружены тела 11 человек", — сказал собеседник агентства.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии, общий ущерб, нанесенный одному лишь Тамилнаду, оценивается в 1,7 миллиарда рупий (около 27 миллионов долларов). Кроме того, были полностью разрушены 4,5 тысячи домов, еще порядка 10 тысяч получили серьезные повреждения. В результате разгула стихии ряд районов на юге и юго-западе страны были полностью отрезаны от электроснабжения.