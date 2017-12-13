ЕК уже отказала Киеву в третьем транше, уточнили в представительстве ЕС

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Представительство Европейского союза на Украине уточнило, что Еврокомиссия уже отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи из-за невыполнения ряда требований, говорится в сообщении посольства ЕС.

Ранее в среду украинские СМИ сообщили со ссылкой на главу представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли, что ЕК до конца года примет решение о предоставлении Украине третьего транша на 600 миллионов евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.

"По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи. При таких обстоятельствах Европейская комиссия не может выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи", — говорится в сообщении посольства.

"Мы призываем Украину сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в сферах, где наблюдается хороший прогресс, а также завершить внедрение невыполненных мероприятий в рамках действующей программы по поддержке всех заинтересованных сторон", — также говорится в сообщении посольства.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что ЕК вскоре объявит о новой программе макрофинансовой помощи для страны на 2018-2019 годы, при этом не назвав ее сумму. Общий объем предыдущего пакета макрофинансовой помощи ЕС, одобренной в мае 2015 года, — 1,8 миллиарда евро. Киев уже получил два транша, выделение третьего транша в 600 миллионов евро откладывается из-за невыполнения ряда условий.

Мингарелли уже заявлял, что Киев потеряет возможность получить последний транш, если не выполнить четыре требования: снять запрет на экспорт леса-кругляка, запустить автоматическую проверку электронных деклараций чиновников, принять закон о кредитном реестре Нацбанка и запустить механизм проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.