В ЛНР заявили, что более 20 домов получили повреждения из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (166)

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Более 20 жилых домов в Первомайске и Стаханове получили повреждения из-за ночного артобстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду глава МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Иванушкин.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека ранены в результате артобстрела Первомайска со стороны украинских силовиков. Зафиксированы ряд повреждений инфраструктуры в Стаханове и Первомайске.

"По городу Первомайску у нас пострадало 18 домов",- сказал Иванушкин журналистам.

По его словам, также в поселке Калиново повреждены стекла в школе и трансформаторная подстанция на территории больницы.

Иванушкин заявил, что уже составлен план мероприятий по восстановлению поврежденных домов и инфраструктуры.

Он отметил, что работы по восстановлению находятся под личным контролем и. о. главы ЛНР Леонида Пасечника.

Глава МЧС также отметил, что все разрушения зафиксированы Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня, а данные о характере разрушений и состоянию пострадавших будут переданы международным наблюдателям.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР, также зафиксированы "повреждения жилых домов по трем адресам и обрыв ЛЭП в Стаханове".