В поселке на окраине Горловки восстановили электроснабжение

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Электроснабжение поселка Гольмовский на севере Горловки, обесточенного из-за обстрела, восстановлено по резервной схеме, сообщили в среду в министерстве угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее и.о главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела вечером во вторник около 5 тысяч жителей город остались без света и тепла. Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщили, что из-за обстрела повреждены очистные сооружения.

"Двенадцатого декабря в 16.58 (совпадает с мск) в результате артиллерийской атаки ВСУ (вооруженных сил Украины) аварийно отключилась подстанция, были обесточены 22 трансформаторные подстанции, четыре котельные, поселок Гольмовский вновь остался без электроэнергии. Сегодня в 10.40 энергетики запитали его по резервной схеме", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным министерства, в результате обстрела высоковольтная линия получила множественные повреждения. "Из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ оперативно восстановить целостность линии невозможно. Энергоснабжение поселка Гольмовский продолжает осуществляться по резервной схеме", — добавили в ведомстве.