СМИ: в Турции предложили награду за двух экс-сотрудников Пентагона и ЦРУ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Один из сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готов заплатить порядка 800 тысяч долларов за двух экс-сотрудников Пентагона и ЦРУ, которых считает причастными к попытке госпереворота в 2016 году, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников газеты, речь идет о бывшем сотруднике Пентагона Майкле Рубине и экс-сотруднике ЦРУ Грээме Фуллере. Источники издания отмечают, что Рубин и Фуллер неоднократно критиковали Эрдогана, а турецкая прокуратура выдала ордеры на их арест.

Источники издания называют "абсурдными" утверждения о какой-либо причастности чиновников к попытке переворота в Турции.

"Молчание госдепартамента в ситуации, когда Турция объявляет награду за двух американцев, которые были госслужащими, является ужасающим сигналом, который поощряет (действия — ред.) Турции", — приводит газета слова самого Рубина.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.