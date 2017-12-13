В Мьянме задержали двоих журналистов Рейтер

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Два журналиста агентства Рейтер были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне во вторник, сообщает в среду само агентство со ссылкой на представителя правительства страны.

"Да, это верная информация, что они были задержаны. Не только ваши корреспонденты, но и полицейские, которые были связаны с этим делом. Мы предпримем меры в отношении тех полицейских и корреспондентов", — сообщил агентству представитель правительства Зау Хтай (Zaw Htay).

Он не уточнил, по какой причине журналисты Рейтер были задержаны и о каком деле идет речь. Представитель также не сообщил, какие действия в отношении них будут предприняты в ближайшем будущем.

В агентстве пытаются получить дополнительную информацию об обстоятельствах задержания своих журналистов и нынешнем положении вещей.

Между тем, как пишет местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.

Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Рейтер в июле 2016 года. Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации издания, помогал Рейтер при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.