В Саудовской Аравии предлагают отменить запрет на назначение женщин судьями

ДУБАЙ, 13 дек — РИА Новости. Меджлис аш-Шура (Консультативный совет) Саудовской Аравии предложил поправки в закон, отменяющие запрет женщинам работать судьями, сообщил в среду саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на осведомленные источники.

Источники издания пояснили, что предложение касается внесения поправок в 31-ую статью закона о судебной системе для отмены "дискриминации по полу" при назначении на должности, что открывает возможности для выпускниц факультетов права, шариата и документооборота стать судьями в судах общей юрисдикции в ближайшее время.

Король Саудовской Аравии в октябре выпустил указ, который разрешает женщинам водить автомобиль, с 2018 года женщины королевства также получат возможность посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов.