Президент Филиппин не исключил введения военного положения во всей стране

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в среду, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны, сообщает издание Inquirer.
"Все варианты рассматриваются", — цитирует издание президента, с которым журналистам удалось поговорить в штаб-квартире ВС Филиппин в городе Тагиг.
По словам Дутерте, введение военного положения на территории всего государства "зависит от врагов страны". "Все зависит от врагов страны. Если боевики Новой народной армии (вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) начнут массовую мобилизацию", — заключил президент.
В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).
* Террористическая группировка, запрещенная в России.