Президент Филиппин не исключил введения военного положения во всей стране

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в среду, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны, сообщает издание Inquirer.

Ранее Конгресс Филиппин проголосовал за предложение Дутерте продлить на год военное положение в южной провинции Минданао, где террористы несколько месяцев удерживали город Марави. Такую рекомендацию филиппинскому президенту дали вооруженные силы и полиция из-за существующей угрозы со стороны боевиков.

"Все варианты рассматриваются", — цитирует издание президента, с которым журналистам удалось поговорить в штаб-квартире ВС Филиппин в городе Тагиг.

По словам Дутерте, введение военного положения на территории всего государства "зависит от врагов страны". "Все зависит от врагов страны. Если боевики Новой народной армии (вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) начнут массовую мобилизацию", — заключил президент.

В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Он отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий оставался город Марави. Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.