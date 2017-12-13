В Испании изъяли полтонны кокаина на сумму 18 миллионов евро

МАДРИД, 13 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и таможенная служба обнаружили на одном из судов в порту Валенсии крупную партию наркотиков — 520 кг кокаина, сообщил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

Наркотики находились в контейнере на грузовом судне, которое перевозило миндаль из Лонг-Бич (Калифорния, США) и по пути в Испанию сделало несколько остановок в ряде латиноамериканских стран. Расследование заняло около года, в ходе операции были досмотрены 800 контейнеров в порту.

Это третья успешная операция за последние 15 дней, в ходе которых испанские правоохранительные органы и таможенники обнаруживают крупные партии наркотиков. В Альхесирасе было обнаружено шесть тонн кокаина, в Барселоне — 331 кг героина.

В общей сложности правоохранительные органы страны обнаружили за 2017 год 30,9 тонны кокаина, 440 кг героина, 16,5 тонны марихуаны и 816 тысяч растений конопли.