Международные организации поддержали арестованного на Украине Муравицкого

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Ряд международных правозащитных и журналистских организаций выразил поддержку арестованному на Украине журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в государственной измене за публикации в СМИ, заявил РИА Новости в среду его адвокат Андрей Гожый.

Ранее Гожый заявил РИА Новости, что защита Муравицкого обратилась в разные международные инстанции по ситуации с арестом журналиста.

"Миссия ОБСЕ отслеживают нашу ситуацию. Репортеры без границ, Американский комитет защиты журналистов, финский профсоюз журналистов, разные журналистские организации из Швейцарии, Голландии, Amnesty international отслеживают ситуацию, некоторые из них выражают поддержку",- заявил Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.