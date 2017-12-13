В Киргизии предлагают запретить смартфоны в школах

БИШКЕК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии предлагают запретить использование смартфонов учениками во всех общеобразовательных учреждениях, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании к документу отмечается, что сегодня любой смартфон обеспечивает возможность доступа в Интернет.

"Мы наблюдаем картину все большего погружения детей в виртуальный мир развлечений, игр, общения (….), где они соприкасаются с пропагандой насилия, жестокости, порнографии", — говорится в справке.

По мнению авторов инициативы, школьники использую мобильные телефоны даже во время занятий, что отвлекает их от учебы и снижает успеваемость. Депутаты предлагают запретить ученикам пользоваться смартфонами на территории школ, а гаджеты сдавать на ответственное хранение.

Парламентарии утверждают, что запрет на использование мобильных девайсов в школах действует во многих странах.

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