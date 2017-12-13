Бездомный вынес 300 тысяч евро из парижского аэропорта

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже, пишет газета Parisien.

Как пишет газета, в пятницу камеры наблюдения зафиксировали, как 50-летний мужчина европейской внешности копался в мусорных баках близ офиса компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами. Вдруг он заметил, что дверь компании незаперта. Через несколько минут он вышел с двумя большими пакетами, полными денег.

Как отмечает издание, мужчине понадобились только два вида "оружия" — случай и наглость.

Полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что мужчина знаком полиции аэропорта, но после кражи он не появлялся в районе Шарль-де-Голя.