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Евросоюз подверг Туска жесткой критике за подход к миграционной политике

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4629)
13:4613.12.2017
(обновлено: 13:50 13.12.2017)
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© AFP 2017 / Dario Pignatelli Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фотоПредседатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© AFP 2017 / Dario Pignatelli

БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск оказался под огнем жесткой критики со стороны политического истеблишмента Евросоюза из-за его записки по вопросу миграционной политики, которую он направил лидерам стран сообщества в преддверии саммита 14-15 декабря в Брюсселе.

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туск привал ООН ввести санкции против перевозчиков мигрантов в Европу
В послании Туска говорится, в частности, что "вопрос об обязательных квотах (на распределение беженцев между странами ЕС — ред.) стал серьезным фактором разделения, (предложенный Еврокомиссией) подход привлек к себе чрезвычайное внимание в свете его последствий на местах, и в этом смысле он оказался неэффективным".

В этой связи глава Евросовета намерен предложить лидерам ЕС дать оценку действующей политике миграционных квот, поскольку, по мнению Туска, "только государства-члены (ЕС) способны эффективно справляться с миграционным кризисом", в то время как роль ЕС заключается в том, чтобы "всячески оказывать им поддержку" в разрешении кризисных ситуаций.

"Антиевропеец" Туск

Первым из высокопоставленных функционеров ЕС с критикой в адрес Туска выступил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"Документ, подготовленный председателем Туском, неприемлем. Он антиевропейский и игнорирует всю работу, проделанную нами в последние годы… Роль председателя Евросовета заключается в защите европейского единства и принципов. Этот документ подрывает один из основных столпов европейского проекта, Европа без солидарности не может существовать", — приводит в среду слова Аврамопулоса европейское издание газеты Politico.

Дети-мигранты в деревне Идомени, Греция. 18 марта 2016
© AP Photo / Vadim Ghirda
Туск: до 20 тысяч экономических мигрантов прибыли в 2016 году в ЕС
Менее жесток в оценках был первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который заявил в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, что он "решительно не согласен с заявлениями о том, что перемещение (беженцев) как реакция в чрезвычайных обстоятельствах было неэффективным". Как утверждал Тиммерманс, "были перемещены более 32 тысяч человек — это более 90% от всех, кто подлежал перемещению".

Депутат Европарламента, играющая первую скрипку в дебатах по вопросам политики предоставления убежища в ЕС, шведка Сесилия Викстрем ранее заявила, что она шокирована "вбросом" Туска и считает, что он тем самым дистанцировал себя в пользу стран, находящихся в оппозиции к требованиям Еврокомиссии. Имеются в виду Польша, Венгрия и Словакия, в отношении которых исполнительная коллегия ЕС запускает санкционные процедуры, обвиняя их в отступлении от ценностей европейской демократии.

В понедельник на встрече высокопоставленных дипломатов стран ЕС в Брюсселе содержание послания Туска подвергли критике представители Германии, Италии и Швеции. "Некоторые из присутствовавших, а также Еврокомиссия усмотрели захват власти в записке Туска", — отмечает Politico.

История вопроса

Среди государств ЕС существуют серьезные разногласия о будущей системе распределения беженцев. Венгрия и Словакия при поддержке Польши предприняли безуспешную попытку оспорить в суде ЕС принятое Советом ЕС в 2015 году решение о распределении по системе предложенных Еврокомиссией квот беженцев, которые прибыли в Италию и Грецию.

Мигранты из Ливии. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
Рабы — немы. На невольничьих рынках в Ливии торгуют мигрантами
Так называемые дублинские нормы ЕС в редакции 2013 года предусматривают, что при незаконном пересечении мигрантом границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение заявки на предоставление убежища является именно страна въезда.

В мае 2016 года ЕК предложила изменить действующие правила, чтобы распределить беженцев по другим странам ЕС в случае, если их приток в страну въезда будет избыточным. По мнению исполнительной коллегии ЕС, распределение просителей убежища необходимо квотировать с учетом численности населения и объема ВВП каждой из стран.

В ноябре 2017 года Европарламент одобрил переговорную позицию по этому вопросу, которая стала еще более жесткой, чем предложения ЕК. Европарламентарии решили, что страна въезда вообще не должна нести ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. По мнению ЕП, беженцы должны автоматически распределяться по всем государствам ЕС с момента их въезда. При этом ассамблея призвала ЕС ограничить доступ к финансированию из коммунитарного бюджета для тех стран, которые откажутся принимать просителей убежища по утвержденной системе квот.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
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