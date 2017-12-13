Мэй пообещала аргентинскому президенту помощь в поисках пропавшей подлодки

ЛОНДОН, 13 дек — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с аргентинским президентом Маурисио Макри заявила, что Соединенное Королевство продолжит по возможности оказывать Аргентине поддержку в поисках пропавшей субмарины "Сан-Хуан".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

"Премьер-министр выразила от лица Великобритании поддержку и солидарность с аргентинским народом в поисках пропавшей субмарины "Сан-Хуан". Она сказала, что вооруженные силы во всех странах приносят огромные жертвы, что делает эти поиски еще более трагическими. Она добавила, что Великобритания продолжит оказывать всю возможную поддержку", — говорится в сообщении официального представителя канцелярии премьера.

"Президент Макри поблагодарил премьер-министра за оказанную Великобританией помощь. Оба лидера с нетерпением ждут саммита "двадцатки", который пройдет в следующем году в Буэнос-Айресе. Они сошлись на том, что это станет значимым событием для Южной Америки, и договорились вместе работать до и во время саммита", — отметил представитель офиса премьера.