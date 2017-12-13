США никогда не будут честным посредником на Ближнем Востоке, заявил Роухани

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля демонстрирует неуважение к правам палестинской стороны и доказывает, что Штаты не могут быть честным посредником в мирном процессе на Ближнем Востоке.

"Недавнее решение американской администрации дало понять, что США пытаются обеспечить интересы сионистов и не имеют никакого уважения к законным правам палестинцев. США никогда не были честным посредником и никогда им не будут", — написал Роухани в своем Twitter.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.