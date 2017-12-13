Суд в Киеве перенес заседание по определению подсудности дела Муравицкого

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) перенес на неопределенный срок заседание по определению подсудности дела журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Королёвский районный суд Житомира перенес на 20 декабря рассмотрение дела Муравицкого по существу. Его адвокаты обратились в ВССУ с ходатайством о смене подсудности.

"Судебное заседание переносится",- заявил судья Андрей Солодков.

Такое решение принято из-за того, что конвой не доставил журналиста на рассмотрение дела. Дата заседания будет названа защитникам позднее.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.