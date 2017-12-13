ВСУ ведут обстрелы из запрещенного "Минском-2" вооружения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрелы в Донбассе из вооружений, которые должны быть отведены от линии соприкосновения согласно минским соглашениям, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения.

"Сегодня ночью ВСУ (вооруженные силы Украины) обстреляли из артиллерии калибра 152 миллиметра ряд населенных пунктов ЛНР", — сказал он.

По словам Марочко, в одном из частных домов в Первомайске зафиксировано два прямых попадания в крышу. На момент инцидента в доме находились пять человек, в том числе, двое детей.

Марочко отметил, что украинские силовики вели обстрел территории ЛНР с тех же позиций еще в 2014 году, а значит, так и не отвели вооружение.