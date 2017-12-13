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Австрия возобновила транзит газа в Европу

Сюжет:
Взрыв на газовом хабе в Австрии (31)
13:1013.12.2017
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© AFP 2017 / Joe KlamarПожарный около главного узла газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017Пожарный около главного узла газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Joe Klamar

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии полностью восстановили после взрыва. В компании-операторе газотранспортной системы Gas Connect Austria считают, что причиной ЧП мог стать технический сбой.

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Момент взрыва на газовом хабе в Австрии попал на видео
"В Баумгартене шла установка нового оборудования… Но это только наша гипотеза, что технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов. И этот технический дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару", заявил директор компании Харальд Штиндль в интервью радио ORF

По его словам, сам оператор и полиция региона начали расследование по факту инцидента.

Что произошло

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в коммуне Баумгартен прогремел взрыв. Погиб один человек, пострадали более 20. Станция принадлежит австрийской компании OMV.

Взрыв произошел в части подземной части газопровода, огонь также охватил шесть прилегающих зданий. После этого прекратились транзитные поставки газа в Италию, Словению и Венгрию.

Так, в Италии из-за взрыва объявили чрезвычайное положение, но заверили, что потребители будут получать газ, поскольку недостающий импорт покроют за счет подземных хранилищ.

Ограничения поставок

Кроме того, на Украине сообщили, что сократились объемы транзита российского газа в сторону Словакии. Отмечается, что импорт газа из Словакии на Украину идет в обычном режиме, возможно незначительное снижение поставок из Венгрии.

Пожарные на месте взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / Joe Klamar
Граждане семи стран пострадали при взрыве на газовом хабе в Австрии
Транзит газа по территории Украины сократился на 23%. При этом, по словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, импорт газа из Евросоюза стабилен: объемы поставок — 32,2 миллиона кубов в сутки. На украинских потребителях инцидент в Австрии также не сказался.

В немецком энергоконцерне Uniper также подтвердили, что инцидент не повлияет на обеспечение газом, "а также на безопасность газоснабжения в Германии в целом — в том числе и потому что немецкие газохранилища хорошо заполнены".

Вместе с тем, в Словакии отметили, что планируемый объем транзита российского газа через Украину в Евросоюз снизился в четыре раза по сравнению с понедельником до 33,8 миллиона кубометров.

В самой Австрии утверждают, что внутренние потребители после инцидента никак не пострадают в регуляторе E-Control заверили, что газоснабжение не будет прерываться, так как граждане этой страны получают газ из резервуаров и незатронутых инцидентом притоков.

Газовый хаб в Баумгартене находится на границе со Словакией. Это международная площадка торговли газом, хаб входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.

Потребители не пострадают

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / APA/Hans Punz
Источник: ЕК не видит рисков для газоснабжения Европы из-за ЧП в Австрии
Как считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, большая часть европейских потребителей не пострадает от приостановки поставок газа. По его словам, власти будут использовать газ из подземных хранилищ.

"Для Венгрии, которая получала часть газа через Баумгартен, можно увеличить поток напрямую через Украину. В зоне риска находятся Хорватия и Словения, хотя у хорватов тоже есть запасы в хранилищах. Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", добавил он.

В свою очередь, заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова заявил, что из-за взрыва в хабе у проекта "Северный поток-2" появится больше сторонников в Европе.

"Взрыв заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", и в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку". Полагаем, что Австрия и Венгрия усилят давление на ЕС относительно строительства новых газопроводов", сказала он.

По ее словам, найдутся и аргументы у сторонников приобретения СПГ в Катаре и у других поставщиков.

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / APA/Hans Punz
Эксперт рассказал о возможных причинах взрыва на газовом хабе в Австрии
"Правда, эти аргументы будут сильно проверяться ценой СПГ дороже трубопроводного газа", заключила эксперт.

С ней согласен и профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте Юрий Юденков. По его словам, авария лишний раз подтвердила, что Европе нужна более разветвленная сеть газопроводов.

"В условиях холодной зимы любая техническая авария, любой технологический сбой может привести к нарушению поставок газа до потребителей. Производство и люди, конечно, не в прямом смысле замерзнут, но будут испытывать трудности. Поэтому необходимы несколько дублирующих веток поставки газа до потребителей", сказал он.

По его мнению, Евросоюзу нужен и "Северный поток-2", и "Турецкий поток". При этом, как считает эксперт, единственный способ снизить риски в плане поставок газа это усилить сотрудничество с Россией. 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ivanov.ivan.90
Свежо предание, да верится с трудом.
14:13
13.12.2017
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