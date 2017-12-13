Грушко рассказал об ухудшении в сфере безопасности Европы из-за США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США в военной сфере на территории европейских стран ухудшают ситуацию в области безопасности в Европе, создают риски в этой сфере, считает постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Оборонный бюджет США в 2018 году сверстан таким образом, что на ее (программы "Европейской инициативы сдерживания" — ред.) реализацию выделено 4,6 миллиардов долларов. Американцы на ротационной основе перебросили в Европу бронетанковую бригаду, бригаду армейской авиации, разместили на складах вооружение для еще одной сухопутной бригады. В Норвежском и Баренцевом морях мы видим наращивание военно-морских соединений США. В Норвегии размещен батальон морской пехоты США. Продолжается реализация планов по созданию европейского сегмента ПРО США в Румынии и Польше. Ведется отработка совместных ядерных миссий с привлечением неядерных стран", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Этот перечень можно продолжать. Очевидно, что это ухудшает ситуацию в области безопасности не только в региональном плане, но и в Европе в целом, в том числе и тех государств, которые сегодня ратуют за размещение на своей территории иностранных военных сил и позиционируют себя в качестве "прифронтовых", — отметил российский дипломат.