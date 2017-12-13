МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Украины создали "откровенно дискриминационные" условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе: выезды на места для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях блокируется и даже выйти на улицу разрешается только "под конвоем".
Об этом рассказал журналистам полковник Андрей Коротков — представитель российского Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
"В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились", — констатировал полковник.
По его словам, они стали носить "уже откровенно дискриминационный характер по отношению к нашим офицерам" и касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности.
Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, российским офицерам максимально ограничена свобода перемещения по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, отметил Коротков.
Не прекращаются попытки и заблокировать всеми способами деятельность российских представителей в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сказал Коротков.
"Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения Минских соглашений", — добавил представитель Минобороны.