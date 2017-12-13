Ливия просит исключения в снятии оружейного эмбарго, заявили в МИД страны

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ливия не просит чтобы оружейное эмбарго было полностью снято, просит исключения для охраны президента и границ страны, заявил глава МИД Правительства нацсогласия Ливии Мухаммед Тахер Сияла.

"Мы не просим, чтобы все санкции были отменены. Мы просим некоторых исключений того, что качается охраны президента и охраны пограничников, которые охраняют морские границы", — сказал он на дискуссионной площадке "Валдай", отвечая на вопрос о снятии оружейного эмбарго с Ливии.

Оружейное эмбарго в отношении Ливии, которая после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи переживает период кризиса и двоевластия, действует с февраля 2011 года.

По словам Сиялы, "мы понимаем, что все санкции не будут сняты, сейчас ещё не время". "Но понемногу эти санкции должны двигаться, чтобы те, кто сражался с терроризмом, могли получить достаточно хорошее вооружение", — отметил глава МИД Ливии.