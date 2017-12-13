Песков оценил ситуацию с размещением миротворцев ООН в Донбассе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ситуация с размещением миротворцев ООН в Донбассе пока далека от консенсуса, но тема остается на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается миссии ООН, то, вы знаете, что это была инициатива президента Путина. Она была сформулирована российской стороной, предложена, в том числе, украинской стороне. Есть определенные разногласия в модальностях, и пока еще ситуация далека от консенсуса, но, тем не менее, эта тема остается на повестке дня", — сказал Песков, отвечая на просьбу высказать мнение о том, "есть ли какие-то шансы по этому вопросу".