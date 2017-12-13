В Кремле приветствуют конструктивные заявления Тиллерсона по КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия позитивно оценивает заявления из США о возможности переговоров с КНДР по ядерной проблеме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно констатировать, что подобные конструктивные заявления гораздо больше импонируют, чем такая конфронтационная риторика, которую мы слышали до сих пор. Безусловно, это можно приветствовать, а главное, это идет в русле тех призывов, которые оглашала российская сторона, о чем говорил неоднократно президент Путин: о том, что конфронтационная риторика и любые шаги, которые могут провоцировать дальнейшую напряженность на Корейском полуострове, абсолютно контрпродуктивны", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, отметившего, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь добавил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, но подчеркнул, что "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин традиционно и последовательно призывал заинтересованные стороны делать все возможное, для выстраивания каналов для диалога. "Поэтому такие заявления вызывают удовлетворение", — сказал Песков.