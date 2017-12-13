Лукашенко заявил о "глобальной войне" в интернете

МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет "глобальная мировая война", ведется она через СМИ и в интернете, "надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере".

"Сегодня интернет, СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе. И не только в нашем. Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами, прежде всего, в СМИ… практически дезориентирует общество", — сказал Лукашенко, выступая в среду в Минске на съезде ученых Белоруссии.

По его словам, белорусское общество тоже дезориентировано "по многим острым проблемам жизни планеты".

"Мы неправильно, неадекватно оцениваем то, что происходит в самых горячих точках планеты, по самым горячим направлениям, потому что СМИ, особенно сильные государства, используют и для дезориентации и своего общества, и к сожалению буду говорить и о нашем обществе, потому что у нас не запрещены никакие СМИ — они простреливают нашу страну насквозь", — подчеркнул президент.

Белорусский лидер заявил, что сегодня в мире создаются технологии управления сознанием людей, которые действуют и извне страны через СМИ и интернет, "и не всегда на пользу Белоруссии". "Надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере. Следует разрабатывать собственные социальные технологии, используя их для консолидации общества и воспитания патриотизма", — считает он.

Лукашенко считает, что в этой ситуации должен четко звучать голос ученого-государственника. "Где эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне?" — спросил он, отметив, что журналисты порой жалуются, что ученого, крупного производственника "сложно затащить в телевизор". "Это ваша работа сегодня. Вы должны идти на этот фронт, чтобы не было фронта другого", — сказал белорусский лидер.

По его словам, даже в "родной России" не знают и понимают, что происходит в Белоруссии. "Надо работать в России, доносить при всех сложностях (информацию о том – ред.), что происходит сегодня в Белоруссии, чтобы россияне знали, что происходит в самой близкой для них стране", — добавил Лукашенко.