Китай надеется, что США и КНДР сделают значимые шаги для начала диалога

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китай надеется на то, что США и КНДР смогут пойти друг другу навстречу и сделать значимые шаги в урегулировании проблемы Корейского полуострова посредством переговоров, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с КНДР, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Мы обратили внимание на заявления госсекретаря Тиллерсона. Китайская сторона приветствует любые усилия, направленные на смягчение обстановки и урегулирование проблемы через диалог. Мы надеемся на то, что США и КНДР смогут пойти друг другу навстречу, сделать значимые шаги в проведении диалога, посредством диалога строить взаимодоверие и в конечном итоге создать условия для решения ядерной проблемы Корейского полуострова посредством переговоров", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он также выразил готовность Китая и дальше играть конструктивную роль в этом процессе.