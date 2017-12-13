В ЛНР из-за обстрелов без света остались более 1,2 тысячи абонентов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (160)

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Более 1,2 тысячи абонентов в самопровозглашенной Луганской народной республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в среду журналистам глава администрации Первомайска Сергей Афанасьев.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека ранены в результате артобстрела Первомайска со стороны украинских силовиков. Зафиксированы ряд повреждений инфраструктуры в Стаханове и Первомайске.

"В результате попадания снаряда в трансформаторную станцию Калиновской больницы без электроснабжения остались порядка 1240 абонентов", — сказал Афанасьев.

По его словам, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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