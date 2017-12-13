Тиллерсон сообщил, когда посольство США переведут в Иерусалим

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что посольство США будет перенесено в Иерусалим не раньше, чем через три года, пишет The Times of Israel.

Ранее министр по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил, что США потребуется несколько лет, чтобы найти земельный участок и построить новое посольство по всем требованиям безопасности. Он выразил надежду на то, что это произойдет в как можно более короткие сроки.

"Это не что-то, что случится сразу. Вероятно, не ранее, чем через три года, и это довольно амбициозно", — приводит издание слова Тиллерсона.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Это заявление вызвало волну протестов во всем мире.