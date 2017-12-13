Савченко назвала действия Саакашвили "унижением для Украины"

Михаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Надежда Савченко считает, что акции экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили являются унижением для Украины.

По словам Савченко, за движением Саакашвили стоит сухой политический расчет, которым народные депутаты пользуются, чтобы попасть во власть. Киев же не способен справиться со сложившейся ситуацией, чем показывает международному сообществу свою слабость.

"Для внешней политики это (действия Саакашвили — прим.ред.) унижение для Украины. Унижение в хаосе, коррупции, бардаке, неумении власти", — заявила Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Сторонники Саакашвили проводят акции протеста против действующей власти после возвращения политика на Украину. Активисты требуют импичмента президента страны Петра Порошенко и отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Пятого декабря Михаила Саакашвили задержали по уголовному делу о содействии участникам преступных организаций, однако сторонникам удалось отбить его у силовиков. Позднее повторно задержали и доставили в СИЗО СБУ.

Генпрокуратура просила избрать политику домашний арест в качестве меры пресечения, однако суд ходатайство отклонил. Саакашвили освободили, после чего он заявил, что готов стать премьер-министром Украины.