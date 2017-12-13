Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Российские моряки спасли троих северокорейских рыбаков с полузатонувшего судна КНДР в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток.

"В Японском море экипаж теплохода "Петр Ильичёв", который шел из Владивостока в Пусан, в Японском море поднял на борт трех рыбаков – северокорейцев. Еще одного подняли без признаков жизни. Их судно, предположительно, КНДР, было наполовину затоплено. Спасенных доставили во Владивосток, им оказывают помощь в больнице, а судно пошло дальше", — сказал собеседник.

По его словам, российское судно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Ленина (Петропавловск-Камчатский).