США увеличат численность армии впервые за семь лет

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 2018 году США впервые за семь лет увеличат численность военнослужащих. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

"Военный бюджет предусматривает крупные инвестиции в наше основное оружие — наших солдат", — приводятся его слова на сайте Белого дома.

Американский лидер также отметил, что на следующий год запланировано крупнейшее за восемь лет увеличение зарплат военных.

На сегодняшний день общая численность вооруженных сил США составляет около 1,4 миллиона человек, а также 684 тысяч человек гражданского персонала. Более 840 тысяч человек числятся в резерве.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год. В соответствии с документом, Вашингтон выделит 692 миллиарда долларов на оборонные цели, при этом 4,6 миллиарда направят на "сдерживание" Москвы и противодействие "российской агрессии" в Европе.

Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов.