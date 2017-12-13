В Докучаевске около 20 домов и АЗС повреждены обстрелами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Около 20 домов, АЗС и газопровод повреждены в Докучаевске в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в среду журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики почти 40 раз нарушили режим тишины в Донбассе за сутки.

"В Докучаевске в результате обстрелов со стороны ВС Украины 12 декабря по улице Фрунзе,6 поврежден газопровод и фасад дома, по Ватутина, 24 — на АЗС повреждён фасад помещения оператора", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, также повреждения получили около 20 частных и многоквартирных домов.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

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