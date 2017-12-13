Иран и Аргентина пропопросили прекратить расследование теракта 1994 года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер и иранские власти обращались в Интерпол с просьбой прекратить расследование взрыва в еврейском культурного центра (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году, сообщает издание Clarin со ссылкой на письмо иранского МИД.

Согласно информации издания, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 4 ноября 2017 года направил письмо аргентинскому МИД, где рассказал о меморандуме, подписанном 27 января 2013 года, в котором выражалось намерение двух государств обратиться в Интерпол с просьбой прекратить расследование по делу AMIA, ссылаясь на меморандум о совместном расследовании взрыва.

"… Cразу после подписания меморандума, министры иностранных дел Ирана и Аргентины, в соответствии с статьей 7 данного документа, направили совместное письмо генеральному секретарю Интерпола, ссылаясь на достигнутое между двумя странами соглашение о сотрудничестве на двустороннем уровне, и попросили Интерпол прекратить выполнение своих обязательств по делу AMIA", — приводит издание цитату из письма Зарифа.

Во время правления Киршнер в 2013 году власти Аргентины и Ирана ратифицировали "Меморандум о взаимопонимании", в котором стороны договорились о совместном расследовании взрыва. Резко против выступали представители влиятельной в Аргентине еврейской общины. Они называли документ "неконституционным", призванным "обелить иранский режим" и "обеспечить безнаказанность" организаторов теракта.

Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 были ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.

Ранее федеральный судья Клаудио Бонадио потребовал лишить Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под арест. Экс-президента обвиняют в укрывательстве предполагаемых организаторов взрыва в еврейском культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.