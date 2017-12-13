ВСУ почти 40 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в ДНР заявляли, что украинские силовики 35 раз нарушили перемирие за сутки.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 39 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили, что по территории республике за сутки выпущено более 300 мин и снарядов. "Горловское направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись дважды, выпущено 14 снарядов, из минометов калибром 120 миллиметров выпущено 30 мин. Мариупольское направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись дважды, выпущено 13 мин, калибром 82 миллиметра — шесть раз, выпущено 50 мин", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра и 185 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия, вооружения БТР и БМП. В результате обстрелов в Докучаевске один человек получил ранения. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1539 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 721 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.