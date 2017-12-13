КНДР должна получить гарантии ненападения, заявили в Госдуме

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Готовность США к переговорам с Северной Кореей можно только приветствовать, но "бряцание военными мускулами" вблизи границ КНДР — это не совсем удачный фон, необходимо обеспечить определенные гарантии ненападения и безопасности КНДР, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что США готовы на переговоры с КНДР "в любое время".

"Готовность к переговорному процессу с КНДР можно только приветствовать, если речь идет о переговорах по мирному решению северокорейской проблемы. Однако, различные совместные учения с Южной Кореей и бряцание военными мускулами вблизи границ КНДР — это не совсем удачный фон для таких переговоров", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Пхеньян игнорирует санкционный режим и "не собирается отказываться от своей ядерной программы, заявляя об угрозе со стороны США". "Необходимо обеспечить определенные гарантии ненападения и безопасности КНДР, именно это может стать залогом возврата к столу переговоров", — подытожил он.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.