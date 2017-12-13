СМИ сообщили о продлении военного положения на юге Филиппин

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Конгресс Филиппин проголосовал за продление на год военного положения в южной провинции Минданао, где террористы несколько месяцев удерживали город Марави, голосование транслировалось телеканалом ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к конгрессу страны с просьбой о продлении военного положения. Такую рекомендацию ему дали вооруженные силы и полиция из-за существующей угрозы со стороны боевиков.

За предложение Дутерте проголосовали 240 депутатов, 27 высказались против. Военное положение в Минданао будет действовать до конца декабря 2018 года.

В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Он отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий оставался город Марави.

Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.