"Серьезная угроза": США и Китай обсуждают сохранность ядерного оружия КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США и Китай обсуждают обеспечение сохранности ядерного оружия КНДР на случай, если в Северной Корее будет иметь место "какая-либо нестабильность", об этом в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы также ведем разговоры о том, что если что-то случится, — а это может быть что-то внутреннее в КНДР, это может не иметь никакой связи с чем-либо, что мы инициировали извне, — так вот, если это создаст какую-то нестабильность, то для нас самым важным будет обеспечить сохранность ядерного оружия, которое они уже разработали, и обеспечить, чтобы ничего не попало в руки людям, к которым мы не хотим, чтобы оно попало", — заявил Тиллерсон.

Дипломат отметил, что угроза, исходящая от ядерного оружия КНДР, слишком велика, чтобы игнорировать ее дальше, при этом политика США по денуклеаризации Северной Кореи разделяется Россией и Китаем.

Прямые переговоры

Госсекретарь также впервые заявил, что США готовы к прямым переговорам без предварительных условий. "Давайте просто встретимся, и давайте поговорим о погоде, если вы хотите. Мы можем поговорить о том, будут ли переговоры вестись за квадратным или круглым столом, если это то, что вас тревожит", — сказал дипломат.

Тиллерсон надеется, что встреча с представителям КНДР поможет начать работу над "дорожной картой" по решению конфликта. При этом дипломат признал, что не знает, что из себя представляют северокорейские переговорщики, но хотел бы это исправить.

Единственным же условием для переговоров, по его мнению, является соблюдение "режима тишины" без очередных запусков баллистических ракет. "И они это понимают", — считает Тиллерсон. "Двери открыты", — подчеркнул он.

"Мы вернемся к вопросу Крыма"

Неоднозначные комментарий Тиллерсон сделал в адрес отношений с Москвой. Он отметил, что США и России удалось добиться успеха в работе по зонам деэскалации в Сирии. В то же время он подверг критике действия Москвы в рамках урегулирования украинского конфликта. Госсекретарь заявил, что США не примут "российское вторжение" на Украину.

Он отметил рост насилия на востоке страны, сообщив, что нарушения режима прекращения огня выросли за год на 60%. Кроме того, Тиллерсон поднял крымский вопрос.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины", — сказал он.

Госсекретарь дал понять, что для снятия антироссийских санкций Москва должна прекратить "вторжение на Украину" и восстановить ее территориальная целостность.