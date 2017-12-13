Россиянке, обвиняемой в США в похищении своего ребенка, стало хуже

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Состояние россиянки Богданы Осиповой, обвиняемой в США в похищении своего собственного ребенка, резко ухудшилось, сообщили РИА Новости родственники женщины.

"Богдана крайне истощена, ее организм обезвожен, у нее обострились хронические заболевания, и мы серьезно опасаемся не только за ее здоровье, но и за жизнь. Однако никакой медицинской помощи ей не оказывают", — рассказали родственники.

В настоящее время Осипова, у которой двойное гражданство РФ и США, находится в предварительном заключении в штате Канзас. С предъявленным ей обвинением она не согласна. Процесс по ее делу проходит в городе Уичита и ранее судья отказался выпустить россиянку под залог.

По словам родственников, Осипова находится в изолированном помещении в медицинском блоке уже несколько дней.

Они также рассказали, что российские дипломаты находятся в постоянной связи с ними и с Богданой и оказывают содействие, в частности регулярно направляют в тюрьму письма о необходимости оказания ей медицинской помощи.

Ранее суд по делу россиянки был назначен на 12 декабря, но был перенесен ориентировочно на конец февраля.

Как следует из базы данных пропавших детей, еще в 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.