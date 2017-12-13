В Венесуэле бывшие чиновники пойдут под следствие из-за "панамских бумаг"

МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Дело против сразу четырех бывших высокопоставленных чиновников будет возбуждено в Венесуэле в связи с их возможной причастностью к скандалу с так называемыми "панамскими бумагами", сообщил во вторник генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

В начале апреля 2016 года немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

В случае с расследованием в Венесуэле речь идет о руководителе национального фонда городского развития Викторе Крусе, экс-начальнике департамента безопасности президентского дворца Адриане Веласкесе, экс-вице-президенте по финансам компании PDVSA Эудомарио Карруйо и Клаудии Патрисии Диас, возглавлявшей национальное казначейство и секретариат фонда развития.

Портал Nacional отмечает, что эти люди, занимавшие высокие посты при президента Уго Чавесе, подозреваются в преступлениях, связанных с уходом от налогов. Сааб отметил, что расследование по делу было приостановлено во время руководства прокуратурой Луисой Ортегой Диас, вставшей в оппозицию к власти и смещенной с должности.