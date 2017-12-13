В Торонто из-за снегопада отменили более 400 авиарейсов

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Свыше 400 авиарейсов отменены в аэропорте канадского города Торонто из-за сильного снегопада, сообщает телеканал CBC со ссылкой на Управление аэропортами Торонто.

Ранее телеканал сообщал об отмене или задержке более 200 рейсов.

По данным телеканала, по состоянию на вторник 20:54 по местному времени (4:54 мск среды), в Международном аэропорту Торонто имени Лестера Б. Пирсона было отменено 208 вылетающих рейсов и еще 194 прибывающих.

"Зима пришла! Погода может повлиять на некоторые рейсы сегодня утром, не забудьте проверить статус своего рейса у вашей авиакомпании … прежде чем отправиться в аэропорт", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Кроме того, согласно табло, в Международном аэропорту имени Макдональда-Картье в Оттаве на также отменены и отложены десятки рейсов.

Ранее телеканал сообщал, что в Оттаве к вечеру может выпасть более 20 сантиметров снега. Движение специального транспорта в городе было отменено. Снегопад привел к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям.