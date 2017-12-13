В ЛНР два жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"При обстреле территории ЛНР, ВСУ использовали артиллерию калибра 152 миллиметра. Обстрел велся с направления населенного пункта Попасная в направлении Стаханова и Первомайска. В Первомайске ранения получили два мирных жителя", — сказал Марочко.

Он уточнил, что, по предварительной информации, уже зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Стаханове по трем и в Первомайске по восьми адресам.