СМИ: агенты ФБР из команды Мюллера называли Трампа "идиотом

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру агенты ФБР обменивались сообщениями, в которых называли президента США Дональда Трампа "идиотом", заявляет издание Politico со ссылкой на копии сообщений, оказавшихся в распоряжении издания.
Подобный факт может повлечь за собой предположения о предвзятости членов команды Мюллера.
По информации Politico, после того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования Мюллера. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера, отмечает издание. По данным издания, оба агента выражали негативное отношение к Трампу и в других сообщениях.
Ранее адвокаты Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность первого спецпрокурора Мюллера. Так, адвокат Трампа Джей Секулов заявил во вторник изданию Axios о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".
Однако о том, что жена сотрудника минюста работала на тех же людей, ранее было не известно. Адвокаты Трампа считают, что речь идет о несомненном конфликте интересов, поскольку расследование Мюллера должно быть беспристрастным.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.