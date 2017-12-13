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В мире

СМИ: агенты ФБР из команды Мюллера называли Трампа "идиотом

06:5013.12.2017
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© AP Photo / Lee Jin-man Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру агенты ФБР обменивались сообщениями, в которых называли президента США Дональда Трампа "идиотом", заявляет издание Politico со ссылкой на копии сообщений, оказавшихся в распоряжении издания.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Мюллер закончил опросы сотрудников Белого дома о "российском вмешательстве"

Подобный факт может повлечь за собой предположения о предвзятости членов команды Мюллера.

По информации Politico, после того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования Мюллера. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера, отмечает издание. По данным издания, оба агента выражали негативное отношение к Трампу и в других сообщениях.

Ранее адвокаты Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность первого спецпрокурора Мюллера. Так, адвокат Трампа Джей Секулов заявил во вторник изданию Axios о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Адвокат Трампа отреагировал на материал телеканала Fox News, где говорилось, что супруга одного из сотрудников Мюллера, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, известную разработкой компрометирующего досье на Трампа. Ор уже был понижен в должности, когда выяснилось, что он встречался с разработчиками скандального досье.

Однако о том, что жена сотрудника минюста работала на тех же людей, ранее было не известно. Адвокаты Трампа считают, что речь идет о несомненном конфликте интересов, поскольку расследование Мюллера должно быть беспристрастным.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Солж Ницин
"А ещё они называли тебя земляным червяком"...
США похож на Украину уже, с деньгами тока....
06:56
13.12.2017
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Alex Romanov
Что-то в этом есть..
06:51
13.12.2017
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