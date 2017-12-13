СМИ: агенты ФБР из команды Мюллера называли Трампа "идиотом

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру агенты ФБР обменивались сообщениями, в которых называли президента США Дональда Трампа "идиотом", заявляет издание Politico со ссылкой на копии сообщений, оказавшихся в распоряжении издания.

Подобный факт может повлечь за собой предположения о предвзятости членов команды Мюллера.

По информации Politico, после того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования Мюллера. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера, отмечает издание. По данным издания, оба агента выражали негативное отношение к Трампу и в других сообщениях.

Ранее адвокаты Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность первого спецпрокурора Мюллера. Так, адвокат Трампа Джей Секулов заявил во вторник изданию Axios о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".

Адвокат Трампа отреагировал на материал телеканала Fox News, где говорилось, что супруга одного из сотрудников Мюллера, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, известную разработкой компрометирующего досье на Трампа. Ор уже был понижен в должности, когда выяснилось, что он встречался с разработчиками скандального досье.

Однако о том, что жена сотрудника минюста работала на тех же людей, ранее было не известно. Адвокаты Трампа считают, что речь идет о несомненном конфликте интересов, поскольку расследование Мюллера должно быть беспристрастным.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.