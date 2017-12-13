В Пекине пять человек стали жертвами пожара

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Пять человек погибли, еще восемь пострадали в результате пожара в жилом доме в Пекине, говорится в сообщении пожарной службы китайской столицы.

ЧП произошло в ночь на среду в жилом доме в районе Чаоян. На место происшествия выехали девять пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной пожара стал электрический велосипед.

Сообщается, что пожарным удалось вытащить из загоревшегося здания 13 человек, из них пятеро скончалось, еще восемь пострадавших были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.