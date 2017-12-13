МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через территорию Украины составят одну гривну. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "112", добавив, что в 2018 году может быть решен вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией.

"Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги" — ред.), — он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", — заявил Омелян.

По словам министра, украинскими властями рассматривается вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. "Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", — сказал он.

РЖД с 11 декабря направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины. Каждый день по ней будут ходить свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых составов. Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка — Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году.

Омелян приветствовал запуск российских поездов в обход Украины. "Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", — сказал министр.