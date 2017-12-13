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Новое правительство Польши: сменился только премьер

05:4413.12.2017
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© AP Photo / Francois MoriМатеуш Моравецкий. Архивное фотоМатеуш Моравецкий. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты сейма Польши в ночь на среду проголосовали за вотум доверия новому кабинету министров республики под руководством Матеуша Моравецкого, это стало последней, предусмотренной законодательством страны процедурой, необходимой для смены правительства.

Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутаты сейма Польши проголосовали за вотум доверия новому правительству

За выражение вотума доверия проголосовали 243 депутата, против — 192, никто не воздержался.

На прошлой неделе правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Президент республики Анджей Дуда предложил в качестве кандидата на пост главы правительства представителя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьера Матеуша Моравецкого. В понедельник новый кабмин принес присягу.

Впрочем, все министры остались на своих местах. Единственное изменение – рокировка между вице-премьером Моравецким, который переехал в кабинет главы правительства и Беатой Шидло, ранее руководившей кабинетом министров – теперь она вице-премьер.

Правительство "продолжения"

Президент Польши Анджей Дуда и назначенный премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Варшаве, Польша. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Новый кабмин Польши пообещал продолжить курс предыдущего правительства
Выступая перед депутатами сейма с программной речью, Моравецкий заверил, что его кабинет будет продолжать экономический и политический курс, выбранный предшественникам – правительством Беаты Шидло. В отношении нового правительства в Польше часто употребляется выражение "правительство продолжения".

В частности, новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения.

Не претерпела изменения и позиция Польши относительно развития Европейского союза. Моравецкий завил, что Варшава выступает против Евросоюза "двух скоростей". "Мы не хотим Евросоюза двух скоростей. Не хотим снова раздела и оставления некоторых позади. Не соглашаемся на деление на лучших и худших", — сказал он.

Назначенный президентом Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Моравецкий принес присягу премьера Польши
Остались прежними и приоритеты Польши в части союзников. "НАТО есть и останется основой нашей безопасности, а Соединенные Штаты — наш главный союзник", — отметил Моравецкий.

Также он подтвердил посыл своих предшественников о том, что механизм релокации мигрантов не оправдал себя, нужно другое решение проблемы. "Механизм релокации себя не оправдал. Необходимы новые решения, и мы в этой дискуссии хотим принимать участие", — подчеркнул Моравецкий.

При этом он отметил, что речь не идет о "нетолерантности поляков". "Польша — одна из величайших традиций толерантности и демократии", — заявил Моравецкий.

Перемены подождут

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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То, что все министры остались на своих местах, еще не означает, что это надолго. Многие наблюдатели итак удивились тому, что Моравецкий не сделал персональных изменений в процессе формирования своего правительства.

Ожидается, что они произойдут в январе. Конкретные фамилии не называются, речь среди прочего идет об упразднении и объединении некоторых министерств. Также часто возникают предположения, что Шидло будет претендовать на должность президента Варшавы в качестве кандидата от правящей партии.

Варшава. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава канцелярии президента Польши может возглавить МИД, сообщили СМИ
Подтвердил январскую реконструкцию правительства и председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он пообещал глубокие изменения в правительстве в следующем месяце. "Я практически уверен, что это будет начало следующего года – январь", — сказал он, но не стал называть фамилий министров. "Мне представляется, что изменения будут достаточно глубокие", — добавил глава правящей партии.

Одновременно польские СМИ, ссылаясь на свои источники, подтверждают предположения о серьезных изменениях в правительстве. Среди ведомств, где могут смениться руководители, называют министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, администрации и другие.

…и газовый вопрос

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Как и его предшественники, Моравецкий продолжает лелеять мечту о том, что Польша скоро сможет отказаться от российского газа. Выступая перед депутатами, он уделил внимание и этому вопросу, выразив надежду на то, что после 2022 года страна "станет независимой" от российского газа.

Он напомнил собравшимся, что Польша эксплуатирует терминал по разжижению сжиженного газа. "Благодаря этой новой инфраструктуре наша зависимость от импорта российского газа падает", — заявил Моравецкий.

"Первый раз есть шанс, что после 2022 года мы станем независимыми от закупок российского газа и ценового диктата", — считает премьер.

Ни одной заминки

Премьер-министр Польши Беата Шидло перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ярослав Хитромудрый, или Как в Польше сменили Шидло на мыло
Вся процедура смены премьера не встретила препятствий ни на одном из этапов. Все благодаря тому, что правящая партия "Право и справедливость" имеет в парламенте большинство — 235 голосов из 460.

Это большинство долгое время помогало партии Ярослава Качиньского сохранить правительство в неизменном составе, несмотря на то, что оппозиция регулярно инициировала рассмотрение депутатами вопроса о вынесении вотума недоверия как правительству в целом, так и отдельным министрам, например министру национальной обороны, министру внутренних дел и администрации.

Вот и на этот раз за выражение вотума доверия высказались 243 депутат, против — 192.

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