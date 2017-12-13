Новое правительство Польши: сменился только премьер

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты сейма Польши в ночь на среду проголосовали за вотум доверия новому кабинету министров республики под руководством Матеуша Моравецкого, это стало последней, предусмотренной законодательством страны процедурой, необходимой для смены правительства.
За выражение вотума доверия проголосовали 243 депутата, против — 192, никто не воздержался.
На прошлой неделе правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Президент республики Анджей Дуда предложил в качестве кандидата на пост главы правительства представителя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьера Матеуша Моравецкого. В понедельник новый кабмин принес присягу.
Впрочем, все министры остались на своих местах. Единственное изменение – рокировка между вице-премьером Моравецким, который переехал в кабинет главы правительства и Беатой Шидло, ранее руководившей кабинетом министров – теперь она вице-премьер.
Правительство "продолжения"
В частности, новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения.
Не претерпела изменения и позиция Польши относительно развития Европейского союза. Моравецкий завил, что Варшава выступает против Евросоюза "двух скоростей". "Мы не хотим Евросоюза двух скоростей. Не хотим снова раздела и оставления некоторых позади. Не соглашаемся на деление на лучших и худших", — сказал он.
Также он подтвердил посыл своих предшественников о том, что механизм релокации мигрантов не оправдал себя, нужно другое решение проблемы. "Механизм релокации себя не оправдал. Необходимы новые решения, и мы в этой дискуссии хотим принимать участие", — подчеркнул Моравецкий.
При этом он отметил, что речь не идет о "нетолерантности поляков". "Польша — одна из величайших традиций толерантности и демократии", — заявил Моравецкий.
Перемены подождут
Ожидается, что они произойдут в январе. Конкретные фамилии не называются, речь среди прочего идет об упразднении и объединении некоторых министерств. Также часто возникают предположения, что Шидло будет претендовать на должность президента Варшавы в качестве кандидата от правящей партии.
Одновременно польские СМИ, ссылаясь на свои источники, подтверждают предположения о серьезных изменениях в правительстве. Среди ведомств, где могут смениться руководители, называют министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, администрации и другие.
…и газовый вопрос
Он напомнил собравшимся, что Польша эксплуатирует терминал по разжижению сжиженного газа. "Благодаря этой новой инфраструктуре наша зависимость от импорта российского газа падает", — заявил Моравецкий.
"Первый раз есть шанс, что после 2022 года мы станем независимыми от закупок российского газа и ценового диктата", — считает премьер.
Ни одной заминки
Это большинство долгое время помогало партии Ярослава Качиньского сохранить правительство в неизменном составе, несмотря на то, что оппозиция регулярно инициировала рассмотрение депутатами вопроса о вынесении вотума недоверия как правительству в целом, так и отдельным министрам, например министру национальной обороны, министру внутренних дел и администрации.
Вот и на этот раз за выражение вотума доверия высказались 243 депутат, против — 192.