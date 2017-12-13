Родственники найденных в Мосуле россиян не выходят на связь

ГРОЗНЫЙ, 13 дек – РИА Новости. Родственники найденных чеченскими властями в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада россиянок не выходят на связь с рабочей группой, из-за чего затягивается процесс их идентификации и возвращения на родину, заявила РИА Новости член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

В начале декабря РИА Новости опубликовало список россиянок с детьми, найденных представителями чеченский властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Список передала агентству Хеда Саратова, которая входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГ* территорию.

"Часть родственников связались с нами, ведется работа по уточнению данных и сбору документов, подтверждающих, что находящиеся в тюрьме россиянки именно те, за кого себя выдают. Но около половины родственников не вышли на контакт до сих пор, и мы не можем идентифицировать женщин без помощи близких", — отметила Саратова.

По ее словам, в большей степени из-за этого затягивается процесс возвращения россиянок на родину.

РИА Новости публикует контактный номер, по которому родственники женщин и детей из списка могут связаться с рабочей группой: +7 928 085–79-51.

Саратова добавила, что список матерей, ищущих своих дочерей, растет с каждым днем.

"Только за один вчерашний день к нам обратились 19 человек из разных регионов и городов России, всего в нашем списке более 700 человек", — уточнила Саратова.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Террористическая организация, запрещенная в России.