ВВС Израиля атаковали лагерь ХАМАС после обстрела из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Израильская авиация атаковала лагерь ХАМАС в секторе Газа в ответ на очередной ракетный обстрел, сообщила армейская пресс-служба.

Несколькими часами ранее реактивный снаряд, выпущенный с территории анклава, активировал сирены тревоги в районе крупного израильского города Ашкелона, где живут свыше 130 тысяч человек.

"В ответ… ВВС Израиля атаковали военный лагерь ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

Независимо от конкретных исполнителей израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия из сектора Газа на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Ракетные обстрелы заметно участились в конце прошлой недели с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.