Участники саммита в Париже обсудили меры по борьбе с изменением климата

ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Участники международной конференции One Planet Summit в Париже договорились о конкретных мерах в поддержку Парижского соглашения по климату, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.
В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Конкретные шаги
"Эти 12 обязательств — это ваша работа. Это работа глав государств, правительств, предприятий, местных властей. Это абсолютно конкретные вещи, о которых узнают все", — сказал Макрон.
Далее следуют обязательства, связанные с ускорением перехода к низкоуглеродной экономике: сокращению добычи нефти, переходу на возобновляемые источники энергии, развитию "чистого" транспорта, а также меры, направленные на привлечение внимания к проблеме изменения климата, активизацию финансового мира и инвесторов.
Действовать быстрее
"Пришло время действовать. Проблема стала неотложной, и вызов нашему поколению заключается в том, чтобы действовать как можно быстрее, выиграть эту битву против времени, против неизбежности, реализовать конкретные шаги, которые помогут изменить наши страны, наши экономики, наше общество, чтобы наши дети, а, возможно, даже сами мы могли выбрать свое будущее и планету, а не страдать от глобального потепления, исчезновения наиболее уязвимых стран и глубокой трансформации мира", — сказал президент Франции.
Гутерреш также полагает, что масштабные инвестиции в добычу горючих ископаемых означают вложение средств в собственную гибель. "Каменный век кончился не потому, что у нас кончились камни. Мы не должны ждать, когда у нас кончатся уголь и нефть, чтобы закончить их эпоху. Мы должны инвестировать в будущее, а не в прошлое", — добавил он.
Без Трампа, но с американцами
Все они осудили демарш американского лидера, однако выразили мнение, что его решение не повлечет серьезных последствий, поскольку региональные и местные власти в США, американские компании и корпорации, а также обычные граждане (экономя электричество, покупая менее мощные машины) активно участвуют в борьбе с изменением климата.
"Кто-то волновался, что президент Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Ну так не беспокойтесь, потому что штаты и города обладают серьезной властью. Дональд Трамп не США вывел из Парижского соглашения, он лишь вывел из него Дональда Трампа", — сказал Шварценеггер, отметив, что Трамп "застрял в прошлом, тогда как мы вместе движемся в будущее".