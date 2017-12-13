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Участники саммита в Париже обсудили меры по борьбе с изменением климата

04:1113.12.2017
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© AFP 2017 / Eric FeferbergПрезидент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet SummitПрезидент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet Summit
© AFP 2017 / Eric Feferberg

ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Участники международной конференции One Planet Summit в Париже договорились о конкретных мерах в поддержку Парижского соглашения по климату, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международной конференции по климату One Planet Summit. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg
Человечество проигрывает битву против изменения климата, считает Макрон

Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.

В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Конкретные шаги

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Участие в парижской конференции по климату приняли лидеры ряда государств и правительств, общественные деятели, представители бизнеса, экологи. В ходе саммита они договорились о выполнении различных обязательств, общая цель которых — мобилизация усилий властей, общественных организаций и финансового сектора для внедрения по всему миру низкоуглеродной экономики и борьбы с последствиями изменения климата.

"Эти 12 обязательств — это ваша работа. Это работа глав государств, правительств, предприятий, местных властей. Это абсолютно конкретные вещи, о которых узнают все", — сказал Макрон.

Торжественная церемония подписания соглашения по борьбе с глобальным изменением климата в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 22 апреля 2016
© AP Photo / Mary Altaffer
Парижское соглашение по климату
Первая часть обязательств касается выделения средств для адаптации к изменению климата и борьбы с последствиями природных катаклизмов: речь идет об оказании помощи странам Карибского бассейна, запуске фонда по борьбе с деградацией почв, передаче крестьянам в развивающихся странах семян, которые более устойчивых к изменению климата, и других конкретных мерах.

Далее следуют обязательства, связанные с ускорением перехода к низкоуглеродной экономике: сокращению добычи нефти, переходу на возобновляемые источники энергии, развитию "чистого" транспорта, а также меры, направленные на привлечение внимания к проблеме изменения климата, активизацию финансового мира и инвесторов.

Действовать быстрее

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© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев
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По словам Макрона, мировое сообщество сегодня проигрывает битву против изменения климата: проблема обсуждалась два десятка лет, глобальных мер не предпринималось, и лишь два года назад было подписано Парижское соглашение.

"Пришло время действовать. Проблема стала неотложной, и вызов нашему поколению заключается в том, чтобы действовать как можно быстрее, выиграть эту битву против времени, против неизбежности, реализовать конкретные шаги, которые помогут изменить наши страны, наши экономики, наше общество, чтобы наши дети, а, возможно, даже сами мы могли выбрать свое будущее и планету, а не страдать от глобального потепления, исчезновения наиболее уязвимых стран и глубокой трансформации мира", — сказал президент Франции.

Россия разработает меры по борьбе с глобальным потеплением
© РИА Новости / Максим Блинов
Россия разработает меры по борьбе с глобальным потеплением
Один из сопредседателей саммита, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свою очередь отметил благоприятную финансовую ситуацию для борьбы с глобальным потеплением. "Финансы не являются дефицитом. Сегодня глобальная финансовая система задыхается от фондов. Десятки триллионов долларов приносят низкие или даже отрицательные проценты", — сказал генсек ООН.

Гутерреш также полагает, что масштабные инвестиции в добычу горючих ископаемых означают вложение средств в собственную гибель. "Каменный век кончился не потому, что у нас кончились камни. Мы не должны ждать, когда у нас кончатся уголь и нефть, чтобы закончить их эпоху. Мы должны инвестировать в будущее, а не в прошлое", — добавил он.

Без Трампа, но с американцами

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новак: борьба с изменением климата не означает заката эпохи углеводородов
Несмотря на решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, в конференции активное участие принимали представители США, в числе которых были миллиардеры Майкл Блумберг и Билл Гейтс, бывший госсекретарь США Джон Керри, губернатор Калифорнии Джерри Браун и его предшественник на этом посту, голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

Все они осудили демарш американского лидера, однако выразили мнение, что его решение не повлечет серьезных последствий, поскольку региональные и местные власти в США, американские компании и корпорации, а также обычные граждане (экономя электричество, покупая менее мощные машины) активно участвуют в борьбе с изменением климата.

"Кто-то волновался, что президент Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Ну так не беспокойтесь, потому что штаты и города обладают серьезной властью. Дональд Трамп не США вывел из Парижского соглашения, он лишь вывел из него Дональда Трампа", — сказал Шварценеггер, отметив, что Трамп "застрял в прошлом, тогда как мы вместе движемся в будущее".

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