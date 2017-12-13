"Загадочные" ледяные шары из России удивили читателей западных СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей 10 декабря начали делиться фотографиями прибрежной зоны Финского залива, которая покрылась шарами из снега и льда. Их диаметр достигал 10 сантиметров. В Сети предположили, что природный феномен мог быть вызван стечением погодных обстоятельств или техногенными факторами, такими как разлив масла или нефтепродуктов.

Публикация от Юрий Шахов (@yuriy_shakhov) Дек 9 2017 в 9:29 PST Кто-то забросал снежками Финский залив)))

О явлении написали западные издания, в том числе Daily Mail и Mirror. Читатели активно делились в комментариях мнениями о природе произошедшего.

Ряд пользователей пытались рационально объяснить явление.

"Тут нет никакой тайны. Это явление вызвано сочетанием волн, холода и ветра. Такое периодически случается в на Великих озерах", — объясняет T.t из США.

"Это абсолютно естественно. Такое встречается на озере Верхнее (в США и Канаде — ред.), но зацикленные на экологии люди будут обвинять во всем нефтяные компании", — утверждает TheACDCguy из США.

"И как раз около этого озера проходит нефтепровод", — отвечает ему Barbieworld2000 из Канады.

Другие воспользовались случаем, чтобы пошутить.

"Должно быть, так размножаются снеговики", — пишет Undercover Plover из Австралии

"Россия готовится к Холодной Войне?" — спрашивает VILLAIN из Великобритании.

"Это последствия российских военных учений, которые вылились в игру в снежки", — пишет GoFundYerself из Великобритании.