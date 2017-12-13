Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему пост премьера Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

"Он (Порошенко — ред.) все время намекал, видимо, (главе правительства Арсению — ред.) Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите? Он говорит: почему бы и нет? Я сказал: нет!" — приводит слова Саакашвили издание "Вести.ua".

Ранее Саакашвили в эфире Zik выразил готовность стать премьер-министром Украины, отметив при этом, что у него нет президентских амбиций. "Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться в президенты, ни под каким соусом. Президенты Украины, мне кажется, это должны быть украинцы, которые родились здесь, выросли тут", — сказал экс-президент.

Пятого декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей.

Позднее Саакашвили повторно задержали и доставили в СИЗО СБУ, однако в понедельник суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры и отправить экс-президента Грузии под круглосуточный домашний арест, после чего тот вышел на свободу. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал обжаловать решение суда.