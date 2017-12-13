На севере Италии более двух тысяч человек эвакуировали из-за непогоды

РИМ, 13 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 2 тысяч человек были эвакуированы в североитальянской области Эмилия-Романья из-за ливневых дождей, которые в ряде районов провели к резкому повышению уровня рек и наводнениям, сообщил во вторник вечером руководитель областной службы Гражданской обороны (ГО) Маурицио Маинетти.

По его словам, в спасательной операции приняли участие вертолеты и вездеходы-амфибии, способные передвигаться как по земле, так и по воде. Эвакуация затронула, прежде всего, населенный пункт Лентиджоне, откуда были вывезены около тысячи жителей, а также городок Боретто, где от стихии пришлось спасать еще более тысячи граждан.

Необходимость эвакуации была вызвана тем, что правый приток По – река Энца из-за проливных дождей вышла из берегов и прорвала дамбу, защищавшую несколько населенных пунктов в провинции Реджо-нель-Эмилия. Пожарным и сотрудникам службы ГО пришлось спасать людей и животных в целом ряде районов Эмилии-Романьи, но до массовой эвакуации больше нигде дело не дошло. Маинетти подчеркнул, что никто из жителей области не получил ранений.

Непогода обрушились на Италию еще в понедельник, когда во многих северных провинциях прошли обильные снегопады и ливневые дожди. Национальная служба ГО сразу же ввела наивысший — красный уровень метеоопасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений в областях Лигурия и Тоскана. Во вторник этот же уровень угрозы был объявлен в Эмилии-Романье. В среду, согласно прогнозам, опасные погодные явления могут произойти также в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венето.